Врач назвал опасную дозу алкоголя в сутки

Самой опасной дозой считается 20 г чистого этанола для женщин и 30 — для мужчин, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.

Для объективной оценки уровня употребления алкоголя человека сформулирован термин «стандартная доза алкоголя».

«Рассчитывать количество принятых индивидом стандартных доз (СтД — «standart drink») принято в граммах. Одна СтД = 10 г этанола (или 12,7 мл спирта), что соответствует 30 мл крепких напитков (водка, коньяк и т.п.), 100 мл 12% вина, 250 мл 5% пива. Употребление более одной стандартной порции алкоголя в день увеличивает вероятность неблагоприятного прогноза для здоровья пациента. Согласно данным исследований отечественных и международных организаций, опасной дозой принято считать прием алкогольных напитков в количестве 30 г чистого этанола (3 СтД) в сутки для мужчин и 20 г чистого этанола (2 СтД) в сутки для женщин», — объяснил доктор.

3 СтД, то есть опасная доза алкоголя, — это около 75 мл водки (крепость 40%), 300 мл сухого вина (крепость 10%), 600 мл пива (крепость 5%).

Таким образом, например, в 0,5 л водки содержится 16 СтД (160 г чистого этанола), а в 0,5 л пива (крепость 5%) — 2 СтД.

Ранее были названы заболевания, с которыми можно перепутать рак легких.