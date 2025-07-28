проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Врач назвал опасную дозу алкоголя в сутки

Врач Карпенко: опасной дозой алкоголя считается 20-30г чистого этанола

true
true
true
close
Daisy Daisy/Shutterstock/FOTODOM

Самой опасной дозой считается 20 г чистого этанола для женщин и 30 — для мужчин, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.

Для объективной оценки уровня употребления алкоголя человека сформулирован термин «стандартная доза алкоголя».

«Рассчитывать количество принятых индивидом стандартных доз (СтД — «standart drink») принято в граммах. Одна СтД = 10 г этанола (или 12,7 мл спирта), что соответствует 30 мл крепких напитков (водка, коньяк и т.п.), 100 мл 12% вина, 250 мл 5% пива. Употребление более одной стандартной порции алкоголя в день увеличивает вероятность неблагоприятного прогноза для здоровья пациента. Согласно данным исследований отечественных и международных организаций, опасной дозой принято считать прием алкогольных напитков в количестве 30 г чистого этанола (3 СтД) в сутки для мужчин и 20 г чистого этанола (2 СтД) в сутки для женщин», — объяснил доктор.

3 СтД, то есть опасная доза алкоголя, — это около 75 мл водки (крепость 40%), 300 мл сухого вина (крепость 10%), 600 мл пива (крепость 5%).

Таким образом, например, в 0,5 л водки содержится 16 СтД (160 г чистого этанола), а в 0,5 л пива (крепость 5%) — 2 СтД.

Ранее были названы заболевания, с которыми можно перепутать рак легких.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами