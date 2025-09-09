На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван неожиданный фактор, ускоряющий развитие деменции

JAMA Neurology: загрязнение воздуха ускоряет развитие болезни Альцгеймера
true
true
true
close
Depositphotos

Ученые из Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета впервые доказали, что высокие концентрации мелкодисперсных частиц в воздухе не только повышают риск болезни Альцгеймера, но и усугубляют течение ее симптомов. Работа опубликована в журнале JAMA Neurology.

Мелкодисперсные частицы (PM2.5) имеют размеры менее 2,5 мкм — это вдвое меньше толщины нити паутины. Источником могут быть выхлопные газы автомобилей, дым от лесных пожаров, промышленные выбросы или строительная пыль. Попадая в организм при вдыхании, такие частицы способны проникать в кровь и вызывать системные повреждения.

При анализе посмертных образцов мозга более чем 600 человек с болезнью Альцгеймера выяснилось: у тех, кто жил в районах с повышенным уровнем загрязнения воздуха хотя бы в течение одного года, наблюдалось более выраженное накопление амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков тау-белка — ключевых патологических признаков заболевания. У этих пациентов также отмечалось более быстрое ухудшение когнитивных и функциональных способностей: памяти, речи, способности к принятию решений и самостоятельному уходу за собой.

«Исследование показывает, что загрязнение воздуха не просто увеличивает риск деменции — оно реально ухудшает течение болезни Альцгеймера», — подчеркнул Эдвард Ли, доктор медицины и философии, директор Института старения Пенсильванского университета.

По расчетам ученых, каждый дополнительный микрограмм PM2.5 на кубический метр воздуха повышал вероятность большего накопления амилоида и тау-белка на 19%.

«Всего один год жизни в неблагоприятной среде может значительно ускорить развитие болезни Альцгеймера», — подытожил Ли.

Ранее были названы тренировки, предотвращающие развитие деменции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами