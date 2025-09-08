Названы тренировки, предотвращающие развитие деменции

Ученые из Швейцарии показали, что специальные фитнес-игры, совмещающие физическую активность и когнитивные задания, — могут замедлить развитие деменции на ранних стадиях. Работа опубликована в журнале Alzheimer.

В экспериментах приняли участие около 40 человек в возрасте в среднем 73 лет. На протяжении 12 недель они тренировались дома по 25 минут пять раз в неделю, выполняя упражнения на специальной панели с экрана. Игры требовали одновременно двигаться и решать задачи на память, внимание и пространственное восприятие. После тренировки участники выполняли дыхательные упражнения для стимуляции блуждающего нерва и дополнительной активации когнитивных центров мозга.

Результаты оказались впечатляющими. Участники показали заметное улучшение памяти и когнитивных функций, что отражалось и в повседневной жизни: им было проще справляться с покупками, общением и стрессовыми ситуациями. В контрольной группе, где люди продолжали обычную терапию, напротив, состояние ухудшилось — что соответствует типичному течению болезни.

Особенно важным оказалось то, что изменения заметили и на уровне мозга. Магнитно-резонансная томография показала увеличение объема гиппокампа и таламуса — областей, ответственных за память, а также улучшения в передней поясной и префронтальной коре. В контрольной группе объем этих структур, наоборот, уменьшался. Ученые отмечают, что уменьшение гиппокампа считается одним из ранних признаков деменции, поэтому рост его объема после всего трех месяцев тренировок — убедительное доказательство пластичности мозга даже у пожилых людей.

«Наши результаты дают уверенность в будущем, — отметил профессор Элинг де Бруин, руководитель проекта. — Однако, чтобы доказать, что персонализированные игровые тренировки могут не только замедлить, но и предотвратить развитие деменции, необходимы более масштабные и длительные исследования».

