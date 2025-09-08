На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы тренировки, предотвращающие развитие деменции

AR&T: фитнес-игры замедляют развитие деменции на ранних стадиях
true
true
true
close
Depositphotos

Ученые из Швейцарии показали, что специальные фитнес-игры, совмещающие физическую активность и когнитивные задания, — могут замедлить развитие деменции на ранних стадиях. Работа опубликована в журнале Alzheimer.

В экспериментах приняли участие около 40 человек в возрасте в среднем 73 лет. На протяжении 12 недель они тренировались дома по 25 минут пять раз в неделю, выполняя упражнения на специальной панели с экрана. Игры требовали одновременно двигаться и решать задачи на память, внимание и пространственное восприятие. После тренировки участники выполняли дыхательные упражнения для стимуляции блуждающего нерва и дополнительной активации когнитивных центров мозга.

Результаты оказались впечатляющими. Участники показали заметное улучшение памяти и когнитивных функций, что отражалось и в повседневной жизни: им было проще справляться с покупками, общением и стрессовыми ситуациями. В контрольной группе, где люди продолжали обычную терапию, напротив, состояние ухудшилось — что соответствует типичному течению болезни.

Особенно важным оказалось то, что изменения заметили и на уровне мозга. Магнитно-резонансная томография показала увеличение объема гиппокампа и таламуса — областей, ответственных за память, а также улучшения в передней поясной и префронтальной коре. В контрольной группе объем этих структур, наоборот, уменьшался. Ученые отмечают, что уменьшение гиппокампа считается одним из ранних признаков деменции, поэтому рост его объема после всего трех месяцев тренировок — убедительное доказательство пластичности мозга даже у пожилых людей.

«Наши результаты дают уверенность в будущем, — отметил профессор Элинг де Бруин, руководитель проекта. — Однако, чтобы доказать, что персонализированные игровые тренировки могут не только замедлить, но и предотвратить развитие деменции, необходимы более масштабные и длительные исследования».

Ранее был назван простой способ защитить мозг от болезни Альцгеймера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами