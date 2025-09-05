На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У «рыб-призраков» на лбу обнаружили зубы, которые помогают заниматься сексом

PNAS: у глубоководных «рыб-призраков» на лбу растут зубы
University of Florida

Ученые из Университета Флориды, Университета Вашингтона и Чикагского университета обнаружили у глубоководных «рыб-призраков» (химер) поразительную особенность: у самцов на лбу вырастает шипообразный орган с настоящими зубами. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Эти зубчатые выросты, называемые тенакулумом, помогают самцам удерживать самок во время спаривания — аналогично тому, как акулы используют рты. Исследователи выяснили, что зубы на этом органе развиваются по тем же генетическим программам, что и зубы во рту, а не по механизму формирования кожных чешуек.

Анализ 315-миллионнолетних окаменелостей и современных химер показал, что тенакулум изначально был придатком верхней челюсти и со временем укоротился, но сохранил способность производить зубы. Компьютерная томография подтвердила, что строение таких зубов очень похоже на зубы современных акул.

«Если химеры могут формировать зубы вне рта, стоит задуматься, где еще могут появляться зубы», — отметил руководитель исследования профессор биологии Гарет Фрейзер из Университета Флориды.

По его словам, это пример «эволюционного конструирования», когда готовые механизмы используются организмами для неожиданных целей.

Ученые подчеркивают, что это первый подтвержденный случай настоящей зубчатой структуры за пределами челюсти. Удивительный путь от зубов во рту к зубам на лбу демонстрирует гибкость эволюции и оставляет открытым вопрос: какие еще сюрпризы могут скрываться в глубинах океана.

Ранее в Танзании показали крыс-супергероев.

