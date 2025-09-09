На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван напиток, который помогает улучшить сон

Daily Mirror: ромашковый чай помогает избавиться от бессонницы
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

По словам американского диетолога Бет Червони, чай с ромашкой считается легким природным транквилизатором, способным помочь справиться с бессонницей и укрепить здоровье. Слова эксперта приводит издание Daily Mirror.

По словам специалиста, для оптимального снотворного эффекта перед сном достаточно выпивать одну чашку ромашкового чая. В этом растении содержится апигенин — природное соединение, которое снижает уровень тревожности и помогает расслабиться.

Червони отметила, что ромашка не только улучшает качество сна, но и обладает терапевтическим эффектом благодаря содержанию других биологически активных веществ. Растение содержит флавоноиды — природные антиоксиданты, защищающие клетки от повреждений.

«Терпеноиды в ромашке поддерживают работу иммунной системы и обладают противовоспалительными свойствами, а кумарины улучшают кровообращение и помогают контролировать давление. Кроме того, ромашка оказывает защитное действие на печень», — отметила диетолог.

Ранее россиянам назвали лучшие способы борьбы с осенним выгоранием.

