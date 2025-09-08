проект

Россиянам рассказали, стоил ли сдавать анализ на онкомаркеры для выявления рака

Медтех-эксперт Варивода: по одним онкомаркерам нельзя ставить диагноз «рак»

Максим Захаров/РИА Новости

Онкомаркеры действительно помогают оценивать риск развития рака и выявлять его на ранних стадиях, однако, ориентируясь только на результат этого анализа, нельзя ставить диагноз «рак», рассказал «Газете.Ru» сопредседатель комитета по инновациям при Федерации лабораторной медицины, председатель совета директоров российского производителя медицинского оборудования и реагентов для in vitro диагностики ГК «Диакон» Андрей Варивода.

«Например, некоторые из них повышаются при воспалении, беременности, травмах или некоторых заболеваниях внутренних органов, что затрудняет точную диагностику. Поэтому один показатель онкомаркера недостаточен для постановки диагноза», – объяснил специалист.
Хотя традиционные онкомаркеры остаются важным инструментом, современная медицина активно развивается в сторону новых методов молекулярной диагностики.

«Современные генетические исследования позволяют анализировать мутации ДНК и РНК, характерные для различных типов рака. Анализ метаболического профиля организма позволяет выявлять изменения биохимии, характерные для начала формирования злокачественной опухоли. Подобные технологии используются пока экспериментально, но показывают высокую точность», – заключил Варивода.

