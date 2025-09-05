Врач оценила риск заражения турецкими бактериями на российском берегу Черного моря

В Турции в этом сезоне были обнаружены в морской воде опасные бактерии Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus. Данных о наличии бактерий рода Vibrio на российском побережье Черного моря нет, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ИКМ Пироговского Университета Ольга Зыкова.

«Данных о наличии бактерий рода Vibrio на побережье Черного моря нет. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора», – отметила врач.

Эти бактерии способны поражать желудочно-кишечный тракт и вызывать диарейный синдром.

«Они попадают в организм человека при употреблении морепродуктов и проглатывании инфицированной воды. Заболевание потенциально опасно для людей из групп риска: детей и взрослых с хроническими заболеваниями, приводящими к снижению иммунитета. Кроме того,есть указание на возможное инфицирование через поврежденный кожный покров. В этом случае наблюдается воспалительный процесс в ране», – рассказала врач.

Для профилактики заражения рекомендуется бутилированная вода и термическая обработка морепродуктов. При возникновении симптомов расстройства желудочно- кишечного тракта не стоит заниматься самолечением, а обратиться к специалистам.

Ранее россиянам рассказали, что делать, если у ребенка болит спина.