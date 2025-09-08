На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван признак хорошего здоровья мозга в старости

The Guardian: любознательность защищает от деменции в пожилом возрасте
Freepik

Стремление узнавать новое напрямую связано с меньшим риском развития деменции. Об этом доцент кафедры психологии Университета Западной Каролины (США) Мэри Уотли рассказала в интервью The Guardian.

По словам исследовательницы, люди, которые сохраняют интерес к новым знаниям в пожилом возрасте, чаще ведут образ жизни, полезный для мозга. Они продолжают учиться, проводить время на свежем воздухе и поддерживать активное общение со сверстниками. Эти привычки, как считает Уотли, помогают дольше сохранять когнитивное здоровье.

Ранее исследования показали, что малоподвижный образ жизни и социальная изоляция ускоряют умственный спад, особенно у пожилых людей. Дело в том, что постоянное пребывание дома приводит к когнитивной депривации, то есть дефициту информации об окружающем мире. Вследствие этого снижается нейромедиаторная активность и истощаются запасы когнитивного резерва.

При этом психолог отметила, что с возрастом интерес к новому постепенно снижается у всех. Обычно первые изменения заметны уже к 40 годам. В дальнейшем у одних любознательность может вновь усиливаться, а у других продолжает угасать.

Ранее была названа категория людей, склонная к быстрому старению.

