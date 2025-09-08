На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа категория людей, склонная к быстрому старению

Aging: люди из малообеспеченных семей быстрее стареют
true
true
true
close
Shutterstock

Международная команда ученых выяснила, что ускоренное биологическое старение связано с более выраженным снижением когнитивных способностей, особенно у людей, выросших в семьях с низким достатком. Работа опубликована в журнале Aging.

Исследователи использовали так называемые «эпигенетические часы», которые по характерным химическим меткам ДНК позволяют оценить биологический возраст человека. Если он оказывается выше паспортного, говорят об «ускоренном старении». В анализ включили около 300 участников, у которых в детстве измеряли IQ, а в среднем возрасте — повторили тестирование и взяли образцы крови.

Оказалось, что новые, «второго поколения» эпигенетические часы (PhenoAge и GrimAge), разработанные с учетом риска болезней и смертности, лучше всего предсказывают снижение IQ к 50 годам. Причем этот эффект сохранялся даже у однояйцевых близнецов, воспитывавшихся в одной семье: тот, у кого биологический возраст оказался выше, демонстрировал более сильное падение когнитивных функций.

Наибольшая уязвимость выявлена у людей из малообеспеченных семей: ранний социальный стресс, по мнению авторов, усиливает долгосрочные последствия ускоренного старения.

Ученые подчеркивают, что работа дает основания полагать, что отслеживание биологического возраста по ДНК и внимание к раннему социальному окружению помогут точнее оценивать риски деменции и других возрастных нарушений.

Ранее был назван простой способ защитить мозг от болезни Альцгеймера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами