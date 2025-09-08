Названы добавки, помогающие предотвратить импотенцию

Прием пищевых добавок с семью типами полиненасыщенных жирных кислот помогает снизить риск развития импотенции. К такому выводу пришли ученые из больницы при университете Вэньчжоу (Китай). Результаты исследования опубликованы в The Journal of Sexual Medicine (JSM).

Интерес к тому, как питание влияет на мужское здоровье, растет с каждым годом. Ранее в центре внимания были витамины и микроэлементы, но теперь в числе ключевых кандидатов оказались полиненасыщенные жирные кислоты — вещества, содержащиеся в рыбе, орехах, семенах и растительных маслах. Именно они, как считают исследователи, могут сыграть заметную роль в поддержании мужской фертильности и сексуальной функции.

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые проанализировали данные масштабного Национального исследования здоровья и питания США (NHANES), охватывающие начало 2000-х годов. В выборку вошли более 3700 мужчин старше 20 лет. Участников спрашивали о питании и способности поддерживать эрекцию, достаточную для полового акта. На основе этих данных ученые сопоставили группы мужчин с эректильной дисфункцией и без нее, учитывая массу факторов — от возраста и уровня дохода до наличия диабета и привычек, таких как курение или употребление алкоголя.

Выяснилось, что потребление добавок с семью разными жирными кислотами было связано с меньшей вероятностью развития эректильной дисфункции. При этом эффект не зависел от того, есть ли у мужчины лишний вес, гипертония или диабет.

Отмечается, что в число полезных вошли линолевая, альфа-линоленовая, стеаридоновая, арахидоновая, эйкозапентаеновая, докозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты. Естественным образом они содержатся в оливковом масле, орехах, жирной рыбе, печени и яйцах.

