Врач назвал пять привычек, приводящих к ухудшению эрекции

Infosalus: бессонница и недостаток воды могут вызвать проблемы с эрекцией

Бессонница, злоупотребление алкоголем, стресс, недостаток воды и пренебрежение здоровым образом жизни могут привести к ухудшению эрекции. Об этом изданию Infosalus рассказал доктор Давид Васкес Альба, руководитель урологической службы больницы Пуэрта-де-Йерро (Мадрид).

Употребление алкоголя и некачественный сон врач назвал главными провокаторами эректильной дисфункции. Такие вредные привычки приводят к снижению уровня тестостерона (главного мужского полового гормона) и ухудшению состояния сосудов. Уролог добавил, что импотенция может быть результатом пренебрежения здоровым образом жизни в целом — в том числе физическими нагрузками.

Кроме того, по словам эксперта, проблемы с эрекцией могут возникнуть из-за того, что мужчины пьют мало воды.

«Недостаток жидкости снижает уровень энергии и ухудшает общее самочувствие», — уточнил специалист.

В заключение уролог добавил, что скрытым фактором ухудшения потенции может быть повседневный стресс. Бороться с ним врач посоветовал с помощью психотерапии.

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