В России выявили «оптимальное число» органов чувств

Сколтех: оптимальное число органов чувств составляет не пять, а семь
Сколтех

Ученые из Сколтеха разработали математическую модель памяти и пришли к выводу, что оптимальное число органов чувств для эффективного хранения информации составляет не пять, а семь. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Модель основывается на понятии энграмм — базовых единиц памяти, представляющих собой группы нейронов, которые активируются совместно и формируют представления о внешних объектах. Каждая энграмма описывается набором признаков, которые в человеческой памяти связаны с органами чувств. Например, концепция «банан» включает зрительный образ, запах, вкус и другие характеристики.

Ученые показали, что со временем распределение энграмм в памяти приходит к устойчивому состоянию. В этом состоянии максимальная емкость памяти — то есть количество уникальных концепций, которые можно хранить — достигается именно при семи измерениях, соответствующих семи независимым каналам восприятия.

«Наш вывод не стоит воспринимать слишком буквально в применении к человеческим чувствам. Но для робототехники и искусственного интеллекта он может оказаться полезным. Похоже, что число удерживаемых в памяти концепций максимально, если каждой соответствует семь признаков», — пояснил один из авторов работы, профессор Центра искусственного интеллекта Сколтеха Николай Бриллиантов.

Авторы подчеркивают, что результат не зависит от деталей модели или внешних стимулов и, вероятно, отражает фундаментальную особенность устройства памяти. Это открытие может быть использовано как для изучения человеческой психики, так и для создания более совершенных систем искусственного интеллекта, способных воспроизводить память, похожую на человеческую.

Ранее были названы звуки, полностью меняющие работу мозга.

