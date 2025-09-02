На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы звуки, полностью меняющие работу мозга

Advanced Science: простейший ритм способен перестроить работу мозга
Shutterstock

Международная команда исследователей выяснила, что даже простейший ритм способен перестроить работу мозга, меняя взаимодействие между его сетями. Ученые разработали новый аналитический инструмент FREQ-NESS, позволяющий «видеть» активность мозговых сетей на разных частотах одновременно. Работа опубликована в журнале Advanced Science.

Эксперимент проводился с участием 29 добровольцев, чью мозговую активность фиксировали методом магнитоэнцефалографии. Участники либо смотрели немой фильм, либо смотрели его же, но под равномерные звуковые тоны — примерно два удара в секунду.

Выяснилось, что ритмическая стимуляция вызывает три ключевых изменения. В слуховой коре формировались сети, точно подстроенные под частоту стимула. Привычные сети, например альфа-ритм, меняли частоту и локализацию — из затылочной области он сместился в сенсомоторную, как бы «готовя» мозг к действию.Также усиливалась координация между медленными и быстрыми ритмами: колебания в 2,4 Гц модулировали активность в гамма-диапазоне (выше 60 Гц) в областях, связанных с вниманием и памятью.

Таким образом, даже при пассивном прослушивании простых звуков мозг не просто «включает» слуховую зону, а перестраивает всю сеть взаимодействий.

«Ритм меняет мозг сразу в трех измерениях: подстраивает сенсорные сети, адаптирует частоту и распределение внутренних колебаний и усиливает коммуникацию между медленными и быстрыми ритмами», — пояснил автор работы Маттиа Россо из Орхусского университета.

Методика FREQ-NESS, по словам исследователей, открывает новые возможности для изучения восприятия речи, музыки и сознания, а также может быть применена к исследованиям старения и нейропластичности.

Ранее у музыки обнаружили способность к изменению воспоминаний.

