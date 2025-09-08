Названа неочевидная черта женщин, воспринимаемая мужчинами как сигнал открытости к сексу

Ученые из Великобритании выяснили, что люди воспринимают ресницы длиной примерно в треть ширины глаза как наиболее привлекательные и здоровые. Более короткие и чрезмерно длинные ресницы получали более низкие оценки, однако очень длинные ресницы при этом чаще интерпретировались как признак сексуальной открытости. Работа опубликована в журнале Archives of Sexual Behavior (ASB).

В исследовании приняли участие 120 человек, которым показывали компьютерные изображения женских лиц четырех этнических групп с варьирующейся длиной ресниц. Выяснилось, что оптимальное соотношение ресниц к ширине глаза одинаково воспринималось у всех моделей, а чрезмерно длинные ресницы снижали впечатление о здоровье и привлекательности и ассоциировались с готовностью к случайным отношениям.

По словам автора работы Фарида Пажухи, это говорит о том, что представления об эстетической привлекательности и сексуальной восприимчивости могут расходиться.

Ученый также отметил, что исследование ограничено тем, что участники оценивали статичные изображения исключительно женских лиц, поэтому в реальной жизни восприятие может быть иным.

