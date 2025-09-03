Назван простой способ порадовать женщину в романтических отношениях

Международная команда ученых выяснила, что женщины чаще, чем мужчины, предпочитают выражение заботы через действия — помощь по дому, приготовленный ужин, небольшие жесты внимания — а не через слова вроде «я люблю тебя» или «я понимаю тебя». Работа опубликована в журнале Evolutionary Psychological Science (EPS).

Ученые провели три эксперимента с участием 513 взрослых в Китае. Во всех случаях женщины считали действия более привлекательными и связывали их с теплотой и надежностью партнера. Мужчины же отдавали слабое предпочтение словам и воспринимали оба типа проявлений примерно одинаково.

Авторы связывают различия с эволюционными стратегиями: для женщин действия служат более надежным сигналом готовности к вложению сил и ресурсов в отношения, что важно для долгосрочной стабильности и родительства. Слова, хотя и могут быть эмоционально сильными, не требуют усилий и легче подделываются.

Исследователи отмечают, что выборка ограничивалась китайскими участниками, поэтому для подтверждения выводов нужны дополнительные исследования. Тем не менее работа подчеркивает важность «маленьких поступков» в формировании доверия и привлекательности в начале отношений.

