На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Обнаружена неожиданная связь между одиночеством и физической болью

SR: одиночество тесно связано с физической болью
true
true
true
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Международная команда ученых выяснила, что одиночество тесно связано с физической болью, и главным звеном в этой связи выступает стресс. Исследование основано на данных более чем 256 тыс. человек из 139 стран. Работа опубликована в журнале Scientific Reports (SR).

22,7% участников сообщили, что чувствовали себя одинокими в течение предыдущего дня. Эти люди в 2,1 раза чаще отмечали физическую боль и на 25,8% чаще сталкивались с тревогой, стрессом или грустью. Также у них в 1,8 раза чаще выявлялись хронические проблемы со здоровьем.

Анализ показал: около 60% связи между одиночеством и болью объясняется именно стрессом, тогда как физические болезни объясняют лишь 18,9%.

Женщины чаще, чем мужчины, сообщали об одиночестве, боли и стрессе. Связь между одиночеством и болью оказалась у них немного сильнее. При этом возраст значимой роли не играл: и молодые, и пожилые одинокие люди одинаково чаще испытывали боль.

Одинокие участники чаще имели социальные трудности: низкий доход, безработицу, развод или вдовство. При этом даже при наличии близких людей они реже чувствовали прочную социальную поддержку.

Ученые обнаружили, что выраженность связи одиночества и боли сильно варьировала по странам и не всегда зависела от уровня экономического развития. В одних странах эта связь почти отсутствовала, в других — была особенно сильной.

«Одиночество — это не только эмоциональная, но и реальная физическая проблема мирового масштаба», — отметила соавтор работы, психолог Люсия Мачча из Университета Сент-Джордж в Лондоне.

Ранее была названа неожиданная причина ухудшения умственных способностей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами