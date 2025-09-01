На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Останки ребенка — гибрида неандертальца и человека нашли в Израиле

l'An: в Израиле нашли древнее свидетельство скрещивания людей и неандертальцев
close
Depositphotos

Международная группа ученых обнаружила самое раннее в мире физическое доказательство скрещивания неандертальцев с современными людьми — останки пятилетнего ребенка возрастом около 140 тысяч лет. Результаты работы опубликованы в журнале l'Anthropologie (l'An).

Находка была сделана еще 90 лет назад в пещере Схул на горе Кармель (Израиль), однако исследование останков провели только сейчас. С помощью микрокомпьютерной томографии специалисты под руководством профессора Израиля Гершковица из Тель-Авивского университета и Анн Дамбрикур-Малассе из Французского национального центра научных исследований создали 3D-модели черепа и челюсти ребенка.

Анализ показал необычное сочетание признаков: общая форма черепа напоминала Homo sapiens, но строение нижней челюсти, анатомия внутреннего уха и особенности кровоснабжения указывали на неандертальское происхождение.

Ученые отмечают, что это открытие отодвигает хронологию межвидовых контактов более чем на 100 тысяч лет назад. До сих пор самым ранним свидетельством считался «ребенок из долины Лапедо» в Португалии возрастом около 28 тысяч лет.

«Генетические исследования показали, что неандертальцы и современные люди обменивались генами от 60 до 40 тысяч лет назад. Сегодня от 2-6% нашего генома связано с неандертальцами. Однако останки из пещеры Схул указывают, что этот процесс начался гораздо раньше», — пояснил профессор Гершковиц.

Исследователи предполагают, что на Ближнем Востоке местные группы неандертальцев постепенно ассимилировались мигрировавшими из Африки Homo sapiens. Этот процесс протекал тысячелетиями и привел к формированию гибридных популяций, следы которых сохранились в костях ребенка из Схул.

Ранее ученые обнаружили неизвестную ветвь человеческого рода.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами