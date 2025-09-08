Ученый назвал предельный срок человеческой жизни

Пересадка органов способна значительно продлить жизнь человека, но даже самые передовые технологии не сделают ее бесконечной. Об этом в интервью изданию BBC рассказал Нил Мабботт, заведующий отделением иммунологии Института Рослина и Королевской школы ветеринарных исследований Эдинбургского университета. По его словам, теоретический предел человеческой жизни по-прежнему находится в пределах 120-125 лет.

По словам эксперта, сегодня трансплантация почек, печени или сердца уже спасает миллионы людей. Донорские органы могут служить десятилетиями, особенно если изначально они были здоровы, а пациенты строго соблюдают назначения врачей. Но пересадка всегда сопряжена с риском: операция сама по себе сложна, а прием препаратов для подавления иммунитета повышает уязвимость организма перед инфекциями.

Сейчас ученые ищут пути к созданию «идеальных» органов — для этого используют генетически модифицированных свиней и ткани, выращенных из человеческих стволовых клеток.

«Первые опыты уже проведены, однако пересаженные свиные органы обеспечивали лишь кратковременную выживаемость пациентов, а полностью функциональные искусственные аналоги пока остаются целью будущего», — пояснил эксперт.

По словам Мабботта, даже если людям удастся регулярно заменять органы, системное старение организма будет протекать без остановок. Ученый уточнил, что с возрастом человек хуже восстанавливается после инфекций, травм и стрессовых нагрузок.

«Новые технологии действительно открывают путь к более долгой и здоровой жизни, но разговоры о «бессмертии» пока остаются фантазией», — заключил профессор Мабботт.

Ранее был назван фактор ранней смерти от болезней сердца.