Назван предвестник осложнений инфаркта

DMS: высокий уровень сахара в крови повышает риск осложнений инфаркта
Shutterstock

Высокий уровень сахара в крови может указывать на неблагоприятный исход у пациентов, перенесших первый острый инфаркт миокарда. К такому выводу пришли ученые из Бразилии. Результаты работы опубликованы в журнале Diabetology & Metabolic Syndrome (DMS).

Исследователи выяснили, что изменение уровня глюкозы в сторону увеличения связано со снижением фракции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) — показателя силы сокращения сердца. При низкой ФВ ЛЖ возрастает риск развития сердечной недостаточности.

В исследование включили 244 пациента старше 18 лет, которым в течение шести часов после начала симптомов назначили фибринолитики — препараты, растворяющие тромб, вызвавший инфаркт. Первоначально все проходили лечение в специализированных отделениях национальной сети здравоохранения Бразилии, затем были переведены в больницу Сан-Паулу (UNIFESP). Среди пациентов были люди с диабетом и преддиабетом, а также люди без нарушений углеводного обмена.

Через 30 дней после сердечного приступа каждому испытуемому провели МРТ для оценки повреждений сердечной мышцы. Анализ показал: чем выше дельта гликемии, тем серьезнее разрушение миокарда, причем эта связь сохранялась независимо от наличия диабета.

Ученые объяснили, что дельта гликемии показывает, насколько уровень сахара в крови при инфаркте отличается от среднего показателя за последние три месяца. Последний рассчитывают по уровню гликированного гемоглобина (Hb). Он представляет собой соединение глюкозы (сахара) и гемоглобина, содержащееся в красных клетках крови.

«С помощью простого и доступного теста на гликированный гемоглобин мы можем получить важный биомаркер, позволяющий оценить тяжесть инфаркта. Пациентам с высокой дельтой требуется особая защита миокарда — контроль уровня глюкозы и, например, применение бета-блокаторов для улучшения прогноза», — отмечают исследователи.

Ранее лекарство от артрита оказалось защитником сердца.

