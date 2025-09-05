Россиянам рассказали, сколько можно ходить без зуба

Если не установить имплантат на место потерянного зуба, могут развиться различные негативные последствия, в том числе выпадение других зубов. Чтобы этого не допустить, не нужно ходить без импланта больше трех-четырех месяцев, рассказал «Газете.Ru» врач стоматолог-хирург, главный врач AVRORACLINIC Арам Давидян.

«В организме человека нет ничего лишнего, поэтому отсутствие одного-единственного зуба может принести много неприятностей. Во-первых, соседние зубы начинают смещаться, формируя неравномерный прикус и создавая дополнительную нагрузку на челюсть. Во-вторых, без поддержки корня костная ткань атрофируется — это приводит к снижению объема челюсти. Кроме того, потеря зуба может сказаться на функции жевания и произношения, что, в свою очередь, отрицательно влияет на качество жизни пациента», – объяснил врач.

Имплантация — достаточно сложная процедура, поэтому многие пациенты не спешат обращаться за помощью. Но, по словам врача, откладывать ее более, чем на три-четыре месяца, уже опасно.

«Имплантат устанавливается непосредственно во время операции по удалению зуба. Если у пациента имеется воспаление в окружающих тканях, то врачи предлагают подождать 1-2 месяца, чтобы оно прошло. Это достаточно разумная стратегия: нельзя ставить имплантат в воспаленную кость или туда, где было большое количество грануляции. Иногда эти сроки составляют 3-4 месяца, а то и год. Лучше до такого не доводить. Самый неблагополучный исход такого поведения — изменения в костных структурах в связи с отсутствием функциональной нагрузки, когда твердые ткани уменьшаются в размерах, лизируются. Это приводит к определенным трудностям и даже невозможности установить имплантат», – рассказал доктор.

Имплантация в хорошей клинике обеспечивает сохранение полноценного зубного ряда и предотвращает дальнейшие проблемы с прикусом. Это позволяет поддерживать костную ткань челюсти, предотвращая ее атрофию.

Ранее россиянам назвали неожиданный симптом менингита.