На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, когда питье воды может усугубить изжогу

Daily Mail: обильное питье воды на голодный желудок может вызвать изжогу
true
true
true
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Употребление большого количества воды на голодный желудок может стать причиной кислотного рефлюкса и вздутия живота. Об этом предупредила британский диетолог Молли Пеллетье. Слова эксперта приводит издание Daily Mail.

Врач объяснила, что кислотный рефлюкс возникает, когда кислота из желудка попадает обратно в пищевод. Это происходит, когда нижний сфинктер пищевода не закрывается должным образом после прохождения пищи в желудок. При этом возникает ощущение жжения, известное как изжога.

По словам диетолога, изжога может быть связана с различными факторами, такими как стресс, неправильное питание, некоторые заболевания желудочно-кишечного тракта. Однако провоцировать кислотный рефлюкс могут и «безобидные» привычки.

«Если пить много холодной воды натощак, вероятность возникновения першения в горле, вздутия живота, отрыжки и дискомфорта в области груди увеличивается», — уточнила эксперт.

Для сохранения хорошего самочувствия доктор Пеллетье также советует пить воду между приемами пищи, а не непосредственно перед едой, во время или сразу после.

«Хотя для большинства людей стакан воды во время еды безопасен, выпивать слишком много во время еды не рекомендуется. Избыток жидкости увеличивает общий объем содержимого желудка и оказывает давление на клапан, который препятствует обратному забросу желудочной кислоты в пищевод», — отметила специалист.

К другим факторам риска изжоги относятся слишком быстрый прием пищи, употребление алкоголя, кофеина и шоколада.

Ранее ученый рассказал, какая пищевая добавка может вызвать изжогу и боль в ногах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами