Врач рассказала, когда питье воды может усугубить изжогу

Употребление большого количества воды на голодный желудок может стать причиной кислотного рефлюкса и вздутия живота. Об этом предупредила британский диетолог Молли Пеллетье. Слова эксперта приводит издание Daily Mail.

Врач объяснила, что кислотный рефлюкс возникает, когда кислота из желудка попадает обратно в пищевод. Это происходит, когда нижний сфинктер пищевода не закрывается должным образом после прохождения пищи в желудок. При этом возникает ощущение жжения, известное как изжога.

По словам диетолога, изжога может быть связана с различными факторами, такими как стресс, неправильное питание, некоторые заболевания желудочно-кишечного тракта. Однако провоцировать кислотный рефлюкс могут и «безобидные» привычки.

«Если пить много холодной воды натощак, вероятность возникновения першения в горле, вздутия живота, отрыжки и дискомфорта в области груди увеличивается», — уточнила эксперт.

Для сохранения хорошего самочувствия доктор Пеллетье также советует пить воду между приемами пищи, а не непосредственно перед едой, во время или сразу после.

«Хотя для большинства людей стакан воды во время еды безопасен, выпивать слишком много во время еды не рекомендуется. Избыток жидкости увеличивает общий объем содержимого желудка и оказывает давление на клапан, который препятствует обратному забросу желудочной кислоты в пищевод», — отметила специалист.

К другим факторам риска изжоги относятся слишком быстрый прием пищи, употребление алкоголя, кофеина и шоколада.

