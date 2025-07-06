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Ученый рассказал, какая пищевая добавка может вызвать изжогу и боль в ногах

The Conversation: добавки с витамином B6 могут вызвать изжогу и онемение ног
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Избыток витамина B6 в организме может привести к изжоге, онемению в ногах и проблемам с равновесием из-за повреждения нервов. Об этом изданию The Conversation рассказал Слэйд Мэтьюз, старший преподаватель токсикологии Сиднейского университета (Австралия).

Ученый объяснил, что витамин B6 (пиридоксин) играет важную роль в поддержании здоровья организма. Он участвует в метаболизме белков, углеводов и жиров, а также необходим для выработки нейромедиаторов — химических веществ, которые передают сигналы в мозге, регулируют его функции и настроение.

Кроме того, пиридоксин поддерживает иммунную систему, способствуя выработке антител, борющихся с инфекциями, и участвует в синтезе гемоглобина — белка, переносящего кислород в крови.

«Некоторые женщины принимают добавки витамина B6 во время беременности, чтобы уменьшить тошноту на ранних сроках, или используют его для облегчения симптомов предменструального синдрома», – уточнил Мэтьюз.

Однако, как отмечает специалист, большинству людей такие добавки не нужны: организм получает достаточное количество пиридоксина из пищи, особенно при регулярном употреблении мяса, фруктов и овощей.

«Главный побочный эффект избытка витамина B6, вызывающий беспокойство у врачей, — это периферическая нейропатия. Это патология, связанная с повреждением нервов за пределами головного и спинного мозга. Она может проявляться в виде боли, онемения или мышечной слабости — чаще всего в руках и ногах», – предупредил ученый.

По словам Мэтьюза, люди, которые принимают 50 миллиграммов (или более) витамина B6 в день на протяжении более шести месяцев, должны находиться под медицинским наблюдением.

Среди побочных эффектов, связанных с передозировкой, он называет онемение и боль в стопах и кистях, проблемы с координацией движений, а также изжогу и тошноту.

Ранее врач рассказала, что дефицит витамина D может вызвать проблемы с эрекцией.

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