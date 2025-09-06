Вице-премьер рассказал о спутниковой группировке России

Россия будет наращивать число запусков спутников на орбиту Земли. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров.

Он отметил, что Россия немного упустила темп, который успели набрать США, в вопросе количества спутников.

«Мы сейчас будем двигаться. Вы уже видите интенсивные запуски. Они идут практически раз, если не в неделю, то раз в две недели», — рассказал вице-премьер.

По его словам, у России и США паритет с точки зрения работы на Международной космической станции.

4 сентября сообщалось, что в России налажено поточное производство спутников. АО «Решетнев» ввело в эксплуатацию первую отечественную конвейерную линию для сборки космических аппаратов весом до 300 кг.

В июне генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов рассказал, что серийное развертывание низкоорбитальной спутниковой группировки широкополосной связи «Рассвет», разрабатываемой российской компанией «Бюро 1440», планируется начать в декабре 2025 года. В общей сложности почти 1000 аппаратов будут обеспечивать широкополосный доступ в интернет для населения как в России, так и за ее пределами.

Ранее в «Роскосмосе» объяснили причину отказа от двух проектов спутниковых группировок.