На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Из золота впервые изготовили квантовые иглы, управляющие энергией

JACS: открыт новый тип наноструктур из золота с уникальными свойствами
true
true
true
close
Takano et al/eurekalert

Ученые из Токийского университета впервые заглянули в «черный ящик» образования золотых нанокластеров и открыли новый необычный тип наноструктур — так называемые «золотые квантовые иглы». Работа опубликована в журнале Journal of the American Chemical Society (JACS).

Золото, ассоциирующееся с роскошью, давно стало ключевым элементом нанотехнологий: на наноуровне оно обладает уникальными свойствами. Обычно кластеры из нескольких десятков атомов синтезируют путем восстановления ионов золота в присутствии защитных лигандов. Но контролировать форму и размеры частиц на ранних стадиях роста до сих пор было крайне трудно.

Группа под руководством профессора Тацуи Цукуды применила необычные условия синтеза, которые позволили «заморозить» кластеры в самом начале их формирования и изучить их при помощи рентгеноструктурного анализа. Ученые обнаружили, что рост идет анизотропно — с разной скоростью в разных направлениях. И именно так возникла новая форма: вытянутые, похожие на карандаши структуры, составленные из атомов золота.

Эти «квантовые иглы» получили свое название из-за квантового поведения электронов, заключенных в кластерах: они могут принимать лишь строго определенные значения энергии. По словам исследователей, находка оказалась неожиданной: ожидали увидеть привычные сферические кластеры, но вместо этого удалось зафиксировать совершенно новую конфигурацию.

Благодаря способности взаимодействовать со светом в ближнем инфракрасном диапазоне «квантовые иглы» открывают перспективы для высокоточного биомедицинского изображения и более эффективного преобразования световой энергии.

«Мы хотим продолжить эксперименты и попробовать синтезировать новые типы нанокластеров, а также вместе с коллегами найти практические применения «золотых квантовых игл»», — отметил профессор Цукуда.

Ранее физики создали кристаллы, парящие в пространстве-времени.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами