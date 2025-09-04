На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван простой способ контролировать давление

Daily Mirror: потребление бананов помогает взять давление под контроль
true
true
true
close
itaci/Shutterstock/FOTODOM

Введение в рацион бананов и других фруктов помогает взять кровяное давление под контроль, утверждают специалисты Британского фонда сердца. Слова экспертов приводит издание Daily Mirror.

Эксперты напоминают, что защиту от сердечно-сосудистых заболеваний обеспечивают правильное питание, физическая активность и здоровый сон. Но, по их словам, заметную пользу могут принести даже небольшие изменения в привычках.

Одним из таких шагов выступает замена печенья и выпечки на фрукты. При этом особое внимание рекомендуется уделить бананам. В них содержатся углеводы и натуральные сахара, которые обеспечивают длительный прилив энергии, а также клетчатка (растительные волокна), полезные для пищеварения. Кроме того, бананы богаты калием, способным стабилизировать артериальное давление.

Эксперты напомнили, что показатели кровяного давления во многом зависят от концентрации калия и натрия в организме. Большое количество натрия человек получает из соленой пищи. Избыток натрия удерживает воду в теле, увеличивая объем крови циркулирующей крови. Именно этот механизм лежит в основе повышения артериального давления. Употребление бананов помогает восстановить натрий-калиевый баланс и снизить нагрузку на сосуды.

Кардиологи подчеркнули: достаточно съедать два банана в день, чтобы поддерживать нормальное давление и снизить риск инфаркта и инсульта.

Ранее был найден ключ к лечению устойчивой гипертонии.

