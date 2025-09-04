На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Высшее образование не защищает от деменции, подтвердили ученые

JAD: у людей с высшим образованием болезнь Альцгеймера прогрессирует быстрее
true
true
true
close
Depositphotos

У людей с высоким уровнем образования память и мыслительные способности после обнаружения болезни Альцгеймера ухудшаются быстрее, чем у менее образованных. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Alzheimer's Disease.

В исследовании приняли участие 1300 пожилых людей из Англии, Германии и Франции с диагностированной болезнью Альцгеймера. Наблюдение за испытуемыми велось от 18 месяцев до трех лет, ученые измеряли их когнитивные способности с помощью краткой шкалы оценки психического статуса (MMSE).

После этого исследователи применили статистический метод, чтобы выяснить, насколько быстро заболевание прогрессировало у людей с разным уровнем образования. Также учитывались другие факторы снижения когнитивных функций, такие как возраст, пол, наличие других заболеваний, тип терапии болезни Альцгеймера, страна проживания и время, прошедшее с момента постановки диагноза.

Результаты показали, что у людей с высоким уровнем образования симптомы заболевания усиливались быстрее. По словам ученых, исследование опровергает теорию о защитном эффекте так называемого «когнитивного резерва». Так называется способность мозга компенсировать повреждения нервной системы и адаптироваться к возрастающим нагрузкам благодаря гибкости нейронных связей.

«У людей с более высоким уровнем образования болезнь Альцгеймера может быть диагностирована позже — возможно, потому, что их мозг дольше «скрывает» симптомы, — но затем заболевание прогрессирует быстрее», — предположили ученые.

Ранее была найдена новая генетическая причина болезни Альцгеймера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами