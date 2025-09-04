На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найдена новая генетическая причина болезни Альцгеймера

Nature: ген PICALM признали важным провокатором болезни Альцгеймера
Shutterstock

Вариант гена PICALM выступает третьей по значимости причиной болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые из Медицинского колледжа Морсани. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Ученые обнаружили, что «типичный» вариант PICALM оказывает серьезное влияние на микроглию — вспомогательные клетки мозга, которые удаляют побочные продукты метаболизма мозга. К ним относятся поврежденные белки и клеточно-молекулярный «мусор».

У пожилых людей с заболеваниями головного мозга микроглия сложнее справляется с функцией «очистки». Такие клетки также теряют способность эффективно удалять жировые отложения (холестерин и липиды), что вызывает нарушение когнитивных функций.

Чтобы понять, как протекает этот процесс, ученые культивировали клетки мозга человека в чашках Петри. Результаты показали, что у 30% населения есть определенный вариант (аллель) гена PICALM, который защищает от болезни Альцгеймера. При этом наличие «основного» аллеля снижает уровень белка PICALM в микроглии. Это приводит к повреждению органелл — функциональных структур внутри клетки, которые расщепляют отработанные белки.

«В результате образуются компактные структуры, называемые липидными каплями. Эти капли наносят еще больший вред клетке и мешают микроглии выполнять свою работу», — объяснили ученые.

Исследователи добавили, что менее эффективные органеллы нарушают процесс управления белками и липидами в клетке. Это снижает способность микроглии поглощать «вредные» белковые вещества, связанные с болезнью Альцгеймера (амилоид и тау-белок).

По словам ученых, носительство основного аллеля PICALM можно считать третьей по значимости причиной деменции. Две другие связаны с вариантами генов APP и PSEN.

Ранее была названа диета, которая позволяет отключить гены ожирения.

