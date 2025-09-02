Эволюция мозга и рак оказались связаны с одинаковыми генами

Гены de novo, сыгравшие ключевую роль в эволюционном развитии и росте человеческого мозга, могут активироваться в опухолевых тканях и способствовать развитию рака. К такому выводу пришли ученые из Китайской академии наук. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Genomics.

По словам ученых, гены de novo появились «с нуля», в отличие от большинства, возникающих в результате дупликации существующих. Обычно они активны только в мозге и яичках на ранних стадиях развития. Именно они, по данным предыдущих исследований, обеспечили развитие большого мозга и сложных когнитивных способностей у человека.

Анализ более пяти тысяч образцов опухолевых тканей 22 видов также показал, что почти половина таких генов ненормально активируется в раковых тканях. Дополнительные исследования с системой CRISPR-Cas9 подтвердили, что 57% этих генов напрямую ускоряют размножение злокачественных клеток. Кроме того, их активация связана с неблагоприятным прогнозом лечения для пациентов.

Особое внимание ученые уделили генам ELFN1-AS1 и TYMSOS. В норме они «молчат» в организме взрослого человека, но активируются в опухолях, что делает их удобными мишенями для терапии.

В сотрудничестве с Пекинским университетом исследователи создали мРНК-вакцины, которые «обучают» иммунную систему распознавать белки, синтезируемые этими генами. В экспериментах на гуманизированных мышах такие вакцины вызвали выраженный противоопухолевый ответ, особенно в комбинации с иммунотерапией, а иммунные клетки пациентов в лаборатории также проявили специфическую реакцию.

По словам авторов, эволюционно молодые гены долго оставались вне поля зрения онкологов, потому что они отсутствуют у лабораторных животных и нередко ошибочно считаются некодирующими. Сейчас, по словам ученых, их можно считать перспективной терапевтической целью.

