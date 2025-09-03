На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые удивлены аномальной эволюцией животных под влиянием человека

PNAS: за 8 тысяч лет дикие животные уменьшились в размерах, а домашние — выросли
Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Монпелье во Франции выяснили, что деятельность человека за последние тысячи лет изменила размеры животных в противоположных направлениях: дикие виды стали мельче, а домашние — значительно крупнее. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Исследование было основано на анализе более 225 тысяч костей из 311 археологических памятников Средиземноморской Франции, охватывающих последние 8 тысяч лет. Ученые сравнивали размеры костей и зубов у диких животных (лис, зайцев, оленей) и домашних (коз, коров, свиней, овец, кур), а также учитывали климат, растительность и характер землепользования.

Оказалось, что на протяжении примерно 7 тысяч лет размеры диких и домашних животных менялись синхронно — в зависимости от окружающей среды и человеческой активности. Но около тысячи лет назад, в Средневековье, произошел резкий разрыв: домашних животных начали целенаправленно разводить ради мяса и молока, и они стали заметно крупнее. Дикие же животные, наоборот, уменьшились в размерах под давлением охоты и утраты местообитаний.

«Наши результаты показывают, что до последнего тысячелетия на морфологию домашних животных влияла в основном естественная среда, — отметили авторы. — Размер тела является чувствительным индикатором системных изменений, отражая как устойчивость, так и уязвимость в отношениях человека, животных и экосистемы».

Ученые считают, что полученные данные важны не только для понимания истории взаимодействия человека и животных, но и для современных программ по охране природы.

Ранее искусственный интеллект научился «читать» эмоции животных.

