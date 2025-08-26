На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Искусственный интеллект научился «читать» эмоции животных

Scientific Reports: ИИ определяет настроение животных по тембру их голосов
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Кошачье шипение служит предупреждением, а собаки обычно виляют хвостом от радости. Однако в большинстве случаев человеку трудно понять, что именно чувствует животное. Исследователи из Милана нашли способ решения проблемы: созданная ими модель искусственного интеллекта научилась определять эмоциональную окраску звуковых сигналов семи видов копытных — от свиней до коз и коров. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Оказалось, отрицательные эмоции чаще выражаются в средне- и высокочастотных диапазонах, тогда как положительные сигналы распределены равномернее. При этом у разных видов «ключ» к эмоциям различается — у свиней особенно важны высокие частоты, у овец и лошадей — средние.

По словам автора исследования Ставроса Нталампираса, его алгоритм способен выделять тончайшие акустические особенности, которые не улавливает человеческое ухо. Это открывает путь к новым инструментам мониторинга здоровья и благополучия животных.

Перспективы у технологии самые разные. Фермеры смогут получать ранние сигналы о стрессе скота, зоологи — отслеживать состояние популяций в дикой природе, а сотрудники зоопарков — реагировать на изменения в поведении подопечных до того, как проявятся видимые признаки. Но вместе с тем возникает и этический вопрос: если машина фиксирует страдание животного, обязаны ли люди вмешиваться?

Подобные исследования ведутся и в отношении других видов. Ученые из США в рамках проекта Ceti анализируют щелчковые сигналы кашалотов, пытаясь выявить социальные коды в их «речи». Собаки становятся объектом проектов, где AI связывает мимику, лай и движения хвоста с эмоциями и даже помогает фиксировать признаки эпилептического приступа у хозяина. Алгоритмы также уже успешно расшифровывают танцы пчел, указывающие направление к источнику пищи.

Однако исследователи подчеркивают: речь идет не о «переводе» на человеческий язык, а о выявлении закономерностей. Любая попытка упростить богатую поведенческую палитру до бинарных категорий «плохо-хорошо» несет риск ошибки. Более надежные модели должны объединять акустические данные с визуальными и физиологическими показателями — позой, выражением морды или частотой сердечных сокращений.

«Вопрос не в том, насколько точно мы научимся слушать животных, — а в том, как распорядимся этой информацией», — отметили ученые.

Ранее впервые была реализована передача поведения между различными биологическими видами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами