На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван неочевидный продукт для профилактики катаракты

Terra: яйца снижают риск развития катаракты и укрепляют иммунитет
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Яйца могут быть частью здорового рациона и не представляют опасности для сердца при умеренном употреблении. Кроме того, этот продукт является одним из ключевых для здоровья глаз. Об этом изданию Terra рассказал испанский диетолог Ронан Араужо.

По его словам, распространенное мнение о том, что яйца повышают уровень холестерина и увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, устарело.

«Употребление одного-двух яиц в день в рамках разнообразного рациона может принести огромную пользу для здоровья без тех рисков, которые им когда-то приписывали», — отметил эксперт.

Араужо подчеркнул, что яйца богаты белком, необходимым для обмена веществ и восстановления мышц. Также они содержат фосфор, цинк и селен. Эти элементы обладают антиоксидантными свойствами и помогают укрепить иммунитет.

Кроме того, яйца положительно влияют на работу мозга и сердца и снижают вероятность развития катаракты. Такой полезный эффект оказывает содержащийся в них растительный пигмент лютеин. Этот антиоксидант также присутствует в радужной и сосудистой оболочках глаза.

Ранее был назван максимальный срок хранения яиц в холодильнике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами