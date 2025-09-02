На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В древних останках обнаружили микробов возрастом более миллиона лет

Cell: из останков мамонтов извлечена микробная ДНК возрастом более миллиона лет
Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Центра палеогенетики Стокгольмского университета и Шведского музея естественной истории извлекли из останков мамонтов микробную ДНК возрастом более миллиона лет. Это одно из древнейших микробных наследий, когда-либо обнаруженных на Земле. Работа опубликована в журнале Cell.

Команда проанализировала 483 образца шерстистых и степных мамонтов, 440 из них секвенировались впервые. В числе находок — зуб степного мамонта, жившего 1,1 млн лет назад. С помощью современных геномных и биоинформатических методов учёные смогли отличить микробы, жившие вместе с мамонтом, от тех, что попали в кости уже после смерти животного.

Всего было выявлено шесть микробных групп, стабильно встречающихся у мамонтов. Среди них родственники Pasteurella и Erysipelothrix, некоторые из которых потенциально патогенны. Например, близкий к найденным штаммам вид Pasteurella известен тем, что вызывал смертельные эпидемии у африканских слонов. Это позволяет предположить, что и мамонты могли быть подвержены сходным инфекциям.

Особенно примечательно, что исследователям удалось реконструировать частичный геном Erysipelothrix из останков степного мамонта возрастом около миллиона лет. Это самая древняя на сегодня ДНК микроба, связанного с организмом хозяина.

По словам авторов, работа открывает принципиально новые горизонты: теперь можно изучать не только геномы вымерших животных, но и микробные сообщества, которые с ними сосуществовали и, возможно, влияли на их здоровье, адаптацию и даже исчезновение.

