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В Перу на вершине горы нашли загадочное поселение

Infobae Peru: в Перу на вершине горы нашли поселение из 200 построек
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INAAK

В перуанском регионе Амазонас нашли более 200 ранее неизвестных доиспанских сооружений и два редких церемониальных артефакта, связанных с культурой чачапойя. Раскопки проводили археологи из Научно-исследовательского института археологии и антропологии Куэлапа (INAAK) совместно с проектом Xalca Grande. Об этом сообщает Infobae Peru.

Обнаружение стало возможным благодаря технологии LiDAR, которая позволила специалистам «заглянуть» под густой полог облачного леса. Сканирование горного района Ла-Халька с помощью беспилотников выявило обширную сеть поселений, что указывает на гораздо более широкое распространение чачапойя, чем предполагалось ранее.

Чачапойя — так называемые «воины облаков» — жили в труднодоступных туманных лесах с 200 по 1500 год н. э., возводя укрепленные города и гробницы на высотах более трех тысяч метров. Культура известна сложными погребальными обрядами и архитектурой, адаптированной к крутосклонному рельефу Анд.

Одними из самых ценных находок стали две церемониальные насадки на дубинки в виде человеческих голов, найденные в руинах периметральной стены. Их размещение в архитектурном контексте и отсутствие следов бытового использования указывает на их религиозное или ритуальное значение.

По словам ученых, стилистика артефактов напоминает художественные приемы более ранней культуры Чавин, существовавшей за тысячу лет до чачапойя. Такая схожесть может свидетельствовать либо о культурной преемственности, либо о региональных адаптациях, сформировавшихся независимо.

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