Назван неожиданный способ повысить коцентрацию внимания

npj: ИИ помогает повысить концентрацию внимания
maxbelchenko/Shutterstock/FOTODOM

Международная команда ученых выяснила, что искусственный интеллект может повысить концентрацию внимания с помощью персонализированной нейростимуляции мозга прямо в домашних условиях. Работа опубликована в журнале npj Digital Medicine.

Исследователи использовали безболезненную транскраниальную стимуляцию слабым электрическим током и обучили алгоритм подбирать параметры для каждого человека индивидуально — учитывая размер головы и исходный уровень внимания. Участники выполняли за компьютером задачу, имитирующую работу авиадиспетчера, где нужно было отличать безопасные траектории самолетов от потенциально аварийных.

Результаты показали: оптимальная интенсивность стимуляции разная для каждого, а персонализированный подход особенно помог тем, кто изначально демонстрировал низкую концентрацию. В этой группе внимание заметно улучшалось, в то время как у людей с высоким базовым уровнем прироста не наблюдалось.

«Мы показали, что можно улучшать внимание за пределами лаборатории, подстраивая нейростимуляцию под индивидуальные особенности», — отметил автор работы профессор когнитивной нейронауки Рои Коэн Кадош из Университета Суррея.

Метод оказался безопасным, серьезных побочных эффектов участники не отмечали. Однако исследование проводилось только на здоровых взрослых, и пока не ясно, даст ли технология такой же эффект у людей с СДВГ, депрессией или последствиями черепно-мозговых травм.

Ученые планируют расширить работу на клинические группы и улучшить алгоритм, чтобы он учитывал колебания внимания в реальном времени.

Ранее ученые раскрыли неочевидный секрет достижения успехов в студенчестве.

