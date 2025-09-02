На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Болезнь Паркинсона впервые научились отличать от тремора

NatCom: выявлена нейрохимическая «подпись» болезни Паркинсона
true
true
true
close
WEHI

Ученые впервые выявили нейрохимическую «подпись», которая позволяет отличить болезнь Паркинсона от эссенциального тремора — двух наиболее распространенных двигательных нарушений. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Для эксперимента исследователи использовали методику, объединяющую машинное обучение и электрохимические измерения во время операций по глубокой стимуляции мозга. Пациенты с тремором и болезнью Паркинсона выполняли поведенческую задачу на принятие решений, пока ученые фиксировали быстрые колебания уровней дофамина и серотонина в хвостатом ядре — области мозга, связанной с вознаграждением и обучением.

Оказалось, что ключевую роль играет не только дофамин, снижение которого считается классическим маркером болезни Паркинсона, но и серотонин. При эссенциальном треморе эти два нейромедиатора действуют как «качели»: когда уровень дофамина повышается, уровень серотонина падает. Однако у пациентов с болезнью Паркинсона такая динамика полностью исчезает.

«Мы ожидали, что главным отличием окажется дофамин. Но оказалось, что наиболее заметные различия связаны с серотонином — это открывает новое окно в понимании болезни», — отметил Уильям Хау, соавтор работы из Вирджинского технологического университета.

Результаты дают надежду на разработку более точных диагностических методов, которые позволят различать эти заболевания на ранней стадии и подбирать оптимальное лечение.

Ранее был найден способ улучшить походку у пациентов с болезнью Паркинсона.

