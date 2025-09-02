На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказала, когда можно «сидеть в телефоне» перед сном

Использование гаджетов в «ночном режиме» перед сном не мешает засыпанию и может помочь отвлечься от тревожных мыслей, усугубляющих бессонницу. Об этом рассказала сомнолог Королевского университета Холлоуэй в Лондоне Кирсти Вант в интервью изданию The Conversation.

Хотя ученые предупреждают об отрицательном влиянии синего света от экранов на сон, Вант считает, что полное исключение гаджетов не всегда необходимо. Напротив, лежание в темноте без отвлечения может усиливать тревогу и провоцировать появление навязчивых мыслей.

Однако, по словам эксперта, синий свет экранов действительно способен снижать выработку мелатонина (гормона сна). Поэтому сомнолог рекомендует использовать устройства осознанно: включать ночной режим, выбирать спокойный контент и избегать бессмысленной «прокрутки». По ее словам, такой подход может оказаться полезнее, чем жесткие запреты.

Врач добавила, что привычка ложиться спать раньше или дольше оставаться в постели в надежде выспаться часто дает обратный эффект. Чем больше времени человек проводит в кровати без сна, тем слабее становится ассоциация «кровать — сон» и усиливается связь с ощущением разочарования.

Кроме того, Вант советует учитывать индивидуальную чувствительность к кофеину и ограничивать его употребление во второй половине дня, при этом от таких напитков обязательно полностью отказываться.

