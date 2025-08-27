На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, каким людям чаще снятся эротические сны

Dreaming: экстравертам чаще снятся эротические сны
Экстраверты чаще сообщают о более ярких, радостных или необычных эротических снах. К такому выводу пришли китайские ученые. Работа опубликована в журнале Dreaming.

Эротические сны — явление распространенное, но содержание и восприятие таких сновидений зависят не только от личных желаний, но и от культурных и психологических факторов. Ранее было показано, что в более консервативных обществах сексуальная тематика во сне встречается чаще, а мужчины, как правило, описывают их как более возбуждающие и разнообразные по содержанию, чем женщины.

Ученые Пекинского университета опросили 384 студента (205 женщин и 179 мужчин, средний возраст — 20,6 года) и оценили их личностные черты, уровень тревожности и депрессии, а также особенности эротических сновидений. Для анализа использовались стандартизированные опросники, в том числе шкалы оценки экстраверсии и тревожности.

Результаты показали, что у мужчин эротические сны встречаются чаще, и они оценивают их как более радостные. Те, кто видел такие сны, отличались более высокими показателями агрессивности и стремления к новизне. При этом тревожность и депрессия ассоциировались с более тревожным и «странным» содержанием сновидений, тогда как экстраверсия и активность — с радостными и приятными сюжетами. Особенно выделялось стремление к новым впечатлениям: люди с этой чертой чаще сообщали о самых ярких и необычных эротических снах.

Ранее был назван простой способ повысить либидо для женщин.

