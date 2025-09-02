Найден способ заставить иммунитет самостоятельно бороться с раком

Ученые из Рурского университета в Бохуме разработали новый противоопухолевый препарат на основе галлия, который запускает особый механизм гибели раковых клеток. Результаты работы опубликованы в Journal of Medicinal Chemistry (JMC).

Препарат проникает в клетку и вызывает сильный окислительный стресс в эндоплазматическом ретикулуме. Он представляет собой систему трубочек и полостей, пронизывающих полужидкое содержимое клетки клетки.

В результате запускается так называемая иммуногенная клеточная смерть — редкий тип гибели, при котором клетка не просто разрушается, а подает иммунной системе сигналы тревоги. Это позволяет иммунитету распознавать и уничтожать раковые клетки по всему организму, включая метастазы.

Пока вещество успешно протестировано на клеточных линиях рака шейки матки. Следующий шаг — создание системы целевой доставки, которая позволит активировать препарат только в опухоли и избежать повреждения здоровых тканей. Для этого исследователи рассматривают методы активации с помощью ультразвука или света непосредственно в пораженной зоне.

По словам авторов, если эффективность и безопасность подтвердятся в клинических испытаниях, такой подход может привести к появлению принципиально нового класса противораковых препаратов. Такие лекарства будут способны не только уничтожать опухоль, но и «обучать» иммунитет пациента распознавать и атаковать злокачественные клетки, снижая риск рецидива.

Ученые отмечают, что в экспериментах еще предстоит доказать, что целевая доставка препарата возможна у людей, а его активация в глубоко расположенных опухолях безопасна и эффективна. Кроме того, микросреда реальной опухоли в организме значительно сложнее, чем в лабораторных условиях, поэтому ожидаемый иммунный ответ также остается под вопросом.

