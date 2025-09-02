На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы главные ошибки в профилактике рака кишечника

Daily Mail: аптечные тесты не помогут выявить рак кишечника на ранней стадии
close
Depositphotos

Использование очистительных клизм и аптечных диагностических тестов не помогает в профилактике и лечении рака кишечника. Кроме того, такие действия могут отсрочить своевременную постановку диагноза при наличии заболевания. Об этом заявила колоректальный хирург-онколог из США Карен Загян. Слова эксперта приводит Daily Mail.

По словам врача, к распространенным симптомам заболевания относятся изменения работы кишечника — учащение или усиление позывов к дефекации, кровь в кале, ректальное кровотечение, боли в животе, вздутие, запор или диарея, а также усталость и необъяснимая потеря веса. Однако для постановки диагноза или исключения менее серьезных патологий необходимо пройти комплекс обследований, включая колоноскопию.

«Во время процедуры врач с помощью камеры на гибкой трубке осматривает внутреннюю поверхность толстой кишки и может обнаружить полипы, способные «перерасти» в рак, или другие патологии. Колоноскопия рекомендована людям с повышенным риском: тем, у кого есть наследственные болезни кишечника, язвенный колит или болезнь Крона, либо генетическая предрасположенность», — уточнила эксперт.

Домашние тесты (аптечные наборы для диагностики), по словам Загян, выявляют не более 40 % предраковых полипов и преимущественно на поздних стадиях, что затрудняет лечение. Колоноскопия же позволяет обнаружить и удалить свыше 95 % подобных образований до их перерождения в злокачественные.

Эксперт также предостерегла от использования «народных» средств профилактики рака кишечника, таких как очистительные клизмы и прием отваров трав. Они не только не помогают снизить риск развития заболевания, но и могут негативно влиять на работу пищеварительной системы.

«Для тех, кто хочет опробовать на себе новые, необычные методы, лучшим решением будет принять участие в клиническом исследовании, которое проходит под строгим контролем и наблюдением», — добавила онколог.

Отмечается, что рак кишечника часто связан с ожирением, но также может поражать и физически активных, молодых людей. Среди возможных причин ученые рассматривают воздействие продуктов глубокой переработки (фастфуда, готовой еды), микропластика и кишечной палочки в пище, однако убедительных доказательств этой связи пока нет.

Ранее ученые выяснили, почему рак груди часто метастазирует в легкие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами