Названы главные ошибки в профилактике рака кишечника

Использование очистительных клизм и аптечных диагностических тестов не помогает в профилактике и лечении рака кишечника. Кроме того, такие действия могут отсрочить своевременную постановку диагноза при наличии заболевания. Об этом заявила колоректальный хирург-онколог из США Карен Загян. Слова эксперта приводит Daily Mail.

По словам врача, к распространенным симптомам заболевания относятся изменения работы кишечника — учащение или усиление позывов к дефекации, кровь в кале, ректальное кровотечение, боли в животе, вздутие, запор или диарея, а также усталость и необъяснимая потеря веса. Однако для постановки диагноза или исключения менее серьезных патологий необходимо пройти комплекс обследований, включая колоноскопию.

«Во время процедуры врач с помощью камеры на гибкой трубке осматривает внутреннюю поверхность толстой кишки и может обнаружить полипы, способные «перерасти» в рак, или другие патологии. Колоноскопия рекомендована людям с повышенным риском: тем, у кого есть наследственные болезни кишечника, язвенный колит или болезнь Крона, либо генетическая предрасположенность», — уточнила эксперт.

Домашние тесты (аптечные наборы для диагностики), по словам Загян, выявляют не более 40 % предраковых полипов и преимущественно на поздних стадиях, что затрудняет лечение. Колоноскопия же позволяет обнаружить и удалить свыше 95 % подобных образований до их перерождения в злокачественные.

Эксперт также предостерегла от использования «народных» средств профилактики рака кишечника, таких как очистительные клизмы и прием отваров трав. Они не только не помогают снизить риск развития заболевания, но и могут негативно влиять на работу пищеварительной системы.

«Для тех, кто хочет опробовать на себе новые, необычные методы, лучшим решением будет принять участие в клиническом исследовании, которое проходит под строгим контролем и наблюдением», — добавила онколог.

Отмечается, что рак кишечника часто связан с ожирением, но также может поражать и физически активных, молодых людей. Среди возможных причин ученые рассматривают воздействие продуктов глубокой переработки (фастфуда, готовой еды), микропластика и кишечной палочки в пище, однако убедительных доказательств этой связи пока нет.

Ранее ученые выяснили, почему рак груди часто метастазирует в легкие.