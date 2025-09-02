На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Частое потребление молока укрепляет здоровье кишечника, подтвердили ученые

Nutrients: у любителей молока число полезных бактерий в кишечнике выше
Linnea Rheborg/Global Look Press

Регулярное употребление молока увеличивает число полезных бактерий в кишечнике и способствует разнообразию микрофлоры органа. К такому выводу пришли ученые из Медицинского центра ветеранов в Хьюстоне (США). Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В исследовании приняли участие 34 взрослых добровольца. Каждый из них предоставил образцы слизистой оболочки толстой кишки для лабораторного анализа. Также испытуемых попросили рассказать о своем режиме питания. Особое внимание ученые уделили количеству и типу потребляемых молочных продуктов.

Исследователи установили, что увеличение доли молока в рационе было связано с увеличением разнообразия микробиоты и ростом числа бактерий Faecalibacterium и Akkermansia. Эти микроорганизмы укрепляют слизистый барьер кишечника и обладают противовоспалительными свойствами. В то же время активное потребление сыра коррелировало с уменьшением числа Bacteroides и Subdoligranulum, влияние которых на здоровье пока остается предметом научных дискуссий.

Авторы работы отмечают, что состав микробиоты напрямую связан с иммунной системой, обменом веществ и риском развития хронических заболеваний. Поэтому при составлении рациона важно учитывать не только объем потребления молочных продуктов, но и их разнообразие — молоко, сыр и йогурт могут по-разному влиять на баланс бактерий.

Ученые подчеркивают, что исследование носит предварительный характер и требует подтверждения на более широких выборках, однако полученные данные указывают на потенциальную роль молочных продуктов в поддержании здоровья кишечника.

Ранее россиянам назвали напиток против цирроза печени.

