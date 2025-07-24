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Россиянам назвали напиток против цирроза печени

Врач Дианова: две чашки кофе в день снижают риск развития цирроза печени

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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Две чашки кофе в день вдвое снижают риск развития цирроза печени, а также помогают бороться с фиброзом, рассказала «Газете.Ru» исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова.

«В целом кофе для печени полезен. Две чашки кофе в день примерно вдвое снижают риск развития цирроза печени, а также помогают бороться с фиброзом. Но нельзя изолированно брать цирроз и фиброз и говорить всем пациентам «пейте кофе». Ведь у таких больных часто есть сопутствующие заболевания, в том числе со стороны сердца и сосудов, поэтому я разрешаю своим пациентам выпивать одну чашку кофе с растительным молоком», — объяснила доктор.

По ее словам, на кофе нельзя налегать людям, которые принимают лекарства из-за опасности влияния напитка на них.

«Наше поколение часто сталкивается с хроническими заболеваниями и, соответственно, с необходимостью принимать лекарства. В будущем это может привести к сложностям из-за взаимодействия препаратов с кофеином. Он может усиливать действие некоторых препаратов, а другие — снижать. Если никто не объяснил человеку такую простую вещь, как правильное употребление кофе, то он может столкнуться с тем, что многие лекарства будут менее эффективны», — отметила Дианова.

Также врач посоветовала сдать генетический тест, который покажет, как организм реагирует на алкоголь, никотин, кофеин и другие вещества.

«У каждого человека генетически заложен свой тип метаболизма: нормальный, быстрый или замедленный. Например, у меня быстрый метаболизм кофеина, поэтому я могу пить его сколько угодно. Также важно учитывать свою индивидуальную реакцию. Вообще для обычного человека две кружки кофе в день – достаточно, хотя многие пьют и по пять и по шесть кружек», – заключила доктор.

Ранее в России создали ИИ, который извлекает все данные из сканов документов.

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