Хирург с СВО рассказал про особенности работы на передовой

Военный хирург Круглов: на СВО работа врача имеет три ключевые особенности

Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

Военная хирургия в отличие от гражданской имеет несколько особенностей. Во-первых, медикам нужно следить не только за раненым, но и за небом. Во-вторых, отличается характер травм. В-третьих, в некоторых ситуациях приходится использовать предметы быта и импровизировать. Об этом рассказал «Газете.Ru» военный хирург, ушедший на СВО в сентябре 2022 года, выпускник РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Павел Круглов.

«На гражданке хирурги сталкиваются со множеством патологий и выполняют оперативное лечение разной сложности, при этом меры безопасности для жизни пациента и врача соблюдены. В условиях боевых действий хирурги сталкиваются в большинстве случаев с боевой хирургической травмой, а также самостоятельно осуществляют выезды на места эвакуации в зоне линии боевого соприкосновения, где может прилететь минометный снаряд, «Баба-яга» (дрон с тепловизором) или FPV-дрон. Из-за этого медицинскому персоналу нужно спасать пациента, но еще и следить за небом», – отметил врач.

Конечно, отличается и характер травм, с которыми работают хирурги.

«Это взрывные, минно-взрывные и пулевые ранения, ранения живота. Бывали, конечно, случаи, когда приходилось оказывать помощь при помощи подручных средств. В некоторых ситуациях, особенно в условиях войны, приходится использовать предметы быта и импровизировать. В таких случаях важно помнить о жёстких и требовательных регламентах, которые необходимо соблюдать. Но на войне бывают разные ситуации, и иногда приходится отходить от установленных правил», — рассказал Круглов.

Ранее Круглов рассказал о том, как проходит день военного медика на СВО.

