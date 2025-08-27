Российские ученые создали безопасное удобрение из куриного помета

Ученые Пермского Политеха придумали, как превратить куриный помет в безопасное удобрение пролонгированного действия. Их технология решает одну из ключевых экологических проблем птицеводства — утилизацию более 17 миллионов тонн отходов, которые ежегодно образуются в России. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Как отмечают специалисты, куриный помет в естественном виде представляет серьезную угрозу: он выделяет аммиак, метан и сероводород, содержит болезнетворные микроорганизмы, тяжелые металлы и избыточные азотные соединения. Все это приводит к загрязнению почв и водоемов, вызывает гибель рыбы и может стать причиной заболеваний у человека. В то же время в отходах птицеводства содержится ценная смесь органических и минеральных веществ, которая при правильной обработке способна вернуть почве плодородие.

Исследователи разработали метод переработки помета в прочные органоминеральные гранулы, которые действуют в течение 3–6 месяцев — в два-три раза дольше существующих аналогов. Ключ к успеху — в точном подборе параметров влажности и температуры.

«Мы экспериментально выяснили, что при влажности 42,5% формируются гранулы с максимальной прочностью — они выдерживают нагрузку в 70 ньютонов, что сопоставимо с весом семилитровой бутылки воды. Это на 40–50% выше, чем у существующих удобрений», — рассказала доцент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ Мария Черепанова.

Гранулы производят без добавления химических связующих: прочность обеспечивается исключительно контролем технологического процесса. Это делает удобрение экологически безопасным и удобным для транспортировки. Минеральные компоненты надежно закрепляются в структуре гранулы и высвобождаются постепенно, что позволяет растениям усваивать питательные вещества без риска передозировки и сохранением структуры почвы.

По словам авторов разработки, технология рентабельна, так как не требует дополнительных химических затрат, а ее внедрение позволит птицефабрикам избавиться от проблемных свалок отходов, одновременно обеспечив сельское хозяйство ценным удобрением.

Ранее в России научились производить корма для животных из отходов производства.