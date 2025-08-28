Светящиеся растения заменят лампы, заявили ученые

Ученые из Южно-Китайского сельскохозяйственного университета создали светящиеся в темноте суккуленты, которые после нескольких минут под солнцем или лампой могут светиться до двух часов. Работа опубликована в журнале Matter.

От грибов, мягко мерцающих зеленым, до планктона, искрящегося синим — природа давно демонстрирует чудеса биолюминесценции. Теперь же свет в дом могут принести обычные комнатные растения.

Для этого растениям не меняли гены, как это было в ранних экспериментах, а вводили частицы люминофоров — соединений, подобных тем, что используются в игрушках или наклейках с эффектом «светонакопления». Частицы размером около семи микрометров равномерно распространялись по листьям, превращая их в мини-«лампы».

«Представьте мир «Аватара», где растения освещают целые экосистемы. Мы хотели сделать это реальностью, используя доступные материалы. Вообразите улицы, где вместо фонарей стоят светящиеся деревья», — рассказала первая автор исследования Шутин Лю.

Ученые проверили метод на разных видах растений, но лучше всего «заряжались» именно суккуленты — их плотные и равномерные каналы в листьях помогали светящимся частицам распространяться быстрее. Получилось добиться свечения разных цветов — зеленого, синего и красного. Из 56 обработанных растений команда даже собрала яркую «живую стену», которая смогла осветить окружающие предметы.

Стоимость создания одного такого растения составила чуть больше доллара, а на подготовку уходило около 10 минут. Сейчас исследователи изучают безопасность метода для самих растений, но уже уверены: технология может найти применение в садовом и интерьерном освещении.

Ранее ученые рассказали, стоит ли садоводам доверять лунному календарю.