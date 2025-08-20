На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые рассказали, стоит ли садоводам доверять лунному календарю

ПНИПУ: большинство огородных культур не зависит от фаз Луны
true
true
true
close
Freepik.com

Более миллиона запросов за последний месяц в «Яндекс.Вордстате» связаны с лунным календарем. Эти таблицы с указанием «правильных» дней для посадки, полива и прополки печатают в журналах, выпускают отдельными брошюрами и публикуют в интернете. Специалисты Пермского Политеха объяснили, какие советы действительно могут помочь садоводам, а какие основаны лишь на приметах. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам ученых, гравитация Луны действительно влияет на уровень грунтовых вод — как на океанские приливы и отливы, но значительно слабее. В рыхлых почвах колебания могут достигать максимум полутора метров, тогда как в Атлантике приливы составляют до 18 метров. В то же время такие изменения могут оказывать лишь косвенное воздействие на растения.

«Некоторые виды действительно синхронизируют цветение с фазами Луны. Например, цереус скалистый и эфедра распускаются в полнолуние, когда активизируются опылители – летучие мыши и мотыльки. А водоросли, наоборот, выбрасывают споры в новолуние, когда темнота защищает их от ультрафиолета. Но у большинства огородных культур такой зависимости нет», – рассказала ассистент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Евгения Гладких.

По ее словам, утверждения, что в определенные лунные фазы растения лучше усваивают удобрения или что сорняки можно «навсегда» вывести при убывающей Луне, не имеют научных подтверждений. Лунный свет также не может поддерживать фотосинтез — его интенсивность слишком мала.

Эксперты уточняют, что на урожайность влияют в первую очередь состояние почвы, температура, влажность, количество солнечного света и качество семян. Поэтому, по словам ученых, календарь можно использовать как удобный напоминатель для планирования огородных работ, но полагаться исключительно на него не стоит.

Вместо этого специалисты рекомендуют в сентябре заняться уборкой поздних сортов яблок и корнеплодов, срезать кабачки, капусту и тыкву, посадить холодостойкие культуры (лук, чеснок, редис, морковь), а также сидераты — горчицу, клевер или рожь. При этом осенью не стоит вносить азотные удобрения, так как они стимулируют рост зеленой массы вместо подготовки растений к зиме.

Ранее россиянам рассказали, что посадить в августе для урожая до холодов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами