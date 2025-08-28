На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Ад творился»: ученые сообщили об аномальной активности на Солнце

ИКИ РАН: за сутки на Солнце появилось не менее 100 новых пятен
Ученые лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) зафиксировали аномальную активность в одной из областей Солнца. Видео вспышек размещено в Telegram-канале лаборатории института.

»<...> в области № 4197, какой-то ад весь день творился», — говорится в сообщении ИКИ РАН.

По информации ученых, за прошедшие сутки в указанной области Солнца появилось не менее 100 новых пятен. При этом специалисты не понимают, куда уходит «вся эта энергия», так как за сутки на данном участке Звезды не произошло ни одной вспышки.

До этого астрономы зафиксировали на Солнце самую сильную вспышку за последние два месяца класса M4.6. Ученые поясняли, что активные зоны звезды пока не направлены прямо на Землю, однако в ближайшие сутки их положение может измениться. Максимальное излучение было зарегистрировано 25 августа в 08:24 мск, его уровень составил M4.6. По современной пятибалльной системе событие отнесено к четвертой категории.

Ранее Солнце выбросило один из крупнейших за последние годы протуберанцев.

