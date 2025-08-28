На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Солнце за сутки возникло не менее 100 новых пятен

ИКИ РАН: на солнце весь день творился ад, появилось не менее 100 новых пятен
true
true
true

За прошедшие сутки на Солнце появилось не менее сотни новых пятен. Об этом сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной активности Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Ученые назвали процессы, идущие в главной солнечной активной области № 4197, «каким-то адом». За сутки в этой области появилось не менее 100 новых пятен. Ученые выразили недоумение тем, куда девается вся эта энергия, поскольку за сутки там не произошло ни одной вспышки.

На сайте Лаборатории отмечается, что прогноз солнечной активности в течение ближайших суток остается неопределенным из-за противоречивых сигналов, которые поступают вместе с космическими и наземными данными. С одной стороны, на Солнце сохраняется чрезвычайно большое число крупных пятен, что свидетельствует о наличии существенных запасов вспышечной энергии. С другой стороны, спам солнечными вспышками за последние сутки спадает.

26 августа Институт прикладной геофизики сообщил о четвертой за день вспышке на Солнце.

Ранее Солнце выбросило один из крупнейших за последние годы протуберанцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами