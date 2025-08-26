Четвертая за день сильная вспышка произошла на Солнце

Институт прикладной геофизики сообщил о четвертой за день вспышке на Солнце

На Солнце произошла четвертая за вторник вспышка. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Вспышка M1.0 (S21E26) зафиксировали в 17:07 мск в рентгеновском диапазоне. Ее длительность составила 45 минут.

Ранее сообщалось о вспышках М3.3, М1.3 и М4.5.

Ученые лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики РАН сообщили об увеличении активности Солнца за ночь. Там допускают появление вспышки самого высокого класса Х.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X, где A — минимальный, а X — максимальный. Каждый класс в 10 раз мощнее предыдущего. Вспышки классов M и X могут вызывать геомагнитные бури, влиять на спутниковую связь, навигацию и вызывать северные сияния в нетипичных широтах.

Накануне астрономы зафиксировали на Солнце самую сильную вспышку за последние два месяца класса M4.6. Ученые поясняли, что активные зоны звезды пока не направлены прямо на Землю, однако в ближайшие сутки их положение может измениться.

Ранее Солнце выбросило один из крупнейших за последние годы протуберанцев.