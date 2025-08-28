В воды Южно-Китайского моря вернулась исчезнувшая 30 лет назад морская корова

В Китае впервые за 30 лет с момента исчезновения заметили дюгоня

В центральной части Южно-Китайского моря впервые за 30 лет заметили дюгоня или морскую корову, одно из древнейших морских млекопитающих, которое в Китае считалось исчезнувшим. Об этом сообщает The China Daily.

Согласно статье, млекопитающее было замечено патрульными из отдела охраны окружающей среды 8 июля у рифа Юншу в архипелаге Наньша. В течение следующего месяца за деятельностью дюгоня в этом районе постоянно наблюдали, а в начале августа удалось получить видеодоказательства. Китайские ученые подтвердили, что это существо является морской коровой.

В материале отмечается, что в 2022 году из-за охоты, потери среды обитания, столкновений с судами и других видов вмешательства человека дюгонь был признан исчезнувшим в КНР.

Дюгонь весит около 500 кг, достигает длины до 3 м и обитает в теплых прибрежных водах Индийского и Тихого океанов. Он является прототипом русалки в китайском фольклоре. Это травоядное млекопитающее питается исключительно водной растительностью и играет важнейшую роль в поддержании здоровья экосистемы океана. Хотя продолжительность жизни дюгоней составляет 70 лет, у них низкая рождаемость. Это затрудняет восстановление популяции, отмечает газета.

Ранее у берегов Мальты заметили похожего на инопланетянина морского гиганта.