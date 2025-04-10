У берегов Мальты заметили похожего на инопланетянина морского гиганта

Морской биолог Алан Дейдун сфотографировал у берегов Мальты гигантскую сифонофору (Praya dubia), сообщает сайт Lovin Malta.

Согласно материалу, гигантское морское существо, похожее на инопланетянина, известно как одно из самых крупных в мире. Некоторые особи сифонофоры могут быть длиннее синего кита (т. е. больше 25 м).

Дейдун рассказал, что сифонофоры — активные пловцы. Они питаются желатиноподобными морскими организмами, мелкими ракообразными и мальками, которых привлекают ярким синим биолюминесцентным светом. Когда сифонофоры замечают добычу, они замирают на месте и распускают завесу щупалец, выделяющих мощный токсин. Он парализует морских обитателей при касании.

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